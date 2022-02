L’Associazione nazionale magistrati risponde a Matteo Renzi, che dopo il rinvio a giudizio suo e di altre 10 persone, tra cui i parlamentari Maria Elena Boschi e Luca Lotti e l'imprenditore Marco Carrai nell’ambito delle indagini sulla fondazione Open, attacca apertamente i pm: “Finalmente – ha detto – inizia il processo nelle aule e non solo sui media. E i cittadini potranno adesso rendersi conto di quanto sia fragile la contestazione dell'accusa e di quanto siano scandalosi i metodi utilizzati dalla procura di Firenze”.

"Le parole del senatore della Repubblica Matteo Renzi, pronunciate non appena ha appreso della richiesta di rinvio a giudizio per la vicenda Open – sostiene l’Anm in una nota parlando di ‘inaccettabili comportamenti’ – travalicano i confini della legittima critica e mirano a delegittimare agli occhi della pubblica opinione i magistrati che si occupano del procedimento a suo carico".

I pm che hanno chiesto il processo nei confronti di Matteo Renzi "hanno adempiuto il loro dovere, hanno formulato una ipotesi di accusa che dovrà essere vagliata, nel rispetto delle garanzie della difesa, entro il processo, e non è tollerabile che siano screditati sul piano personale soltanto per aver esercitato il loro ruolo".

"La mia vita è stata scardinata con un dolore personale e familiare che non auguro al peggiore nemico e l'Anm è stata sempre in silenzio", risponde il leader di Iv, Matteo Renzi ai microfoni di Radio Leopolda: "L'appannamento della funzione del magistrato non dipende da quello che dice Renzi ma da quello che fa un magistrato. Se fa un atto sessuale il Csm ti dà due mesi in meno di anzianità, se lo fa un cittadino si prende anni di galera".

"Sono cascati male, se c'è uno che non si tira indietro sono io. Basta buonismo, ora reagisco", ha aggiunto.

Nell’ambito delle indagini, i reati contestati a vario titolo sono finanziamento illecito ai partiti, traffico di influenze, corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.

