«Dalla tua, dalla vostra parte. Dalla parte di tua figlia. Ti abbraccio con vero affetto». Lo scrive sui social Rita dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, commentando il post con cui la premier Meloni ha annunciato la fine della sua relazione con Andrea Giambruno, dopo il caso dei fuorionda diffusi da Striscia la Notizia.

Una solidarietà femminile, quella alla presidente del Consiglio, espressa anche da molte altre donne della politica, in maniera bipartisan.

«Orgoglio forza e nessuna paura. Sei un esempio per tutte», il commento, anche in questo caso affidato ai social, della deputata della Lega Laura Ravetto.

Anche la ex parlamentare sarda del Pd Romina Mura ha commentato la vicenda, con «due considerazioni», postate su Facebook: «Da donna, dopo aver letto, mio malgrado, delle continue e patetiche esternazioni del signor Giambruno, diventate caso politico alla pari dei problemi socio-economici italiani e della tragedia civile e umana che vivono le popolazioni di Israele, Palestina e Ucraina, non posso che plaudire, alla decisione della Premier di dare il benservito al signore di cui sopra. Avrei fatto la medesima scelta».

«Da politica – prosegue Mura – e avversaria della Premier Meloni, lo dico a Noi del Campo di Centro-Sinistra: se continuiamo così, a utilizzare vicende completamente estranee all’agenda politica per indebolire Giorgia Meloni, Lei e la sua destra, incapaci di dare risposte al Paese e alla Sardegna, come dimostrano tutti i provvedimenti assunti fino a questo momento, ci governeranno comunque per i prossimi 20 anni per mancanza di alternativa. A noi la scelta!».

Sempre in casa Pd, Alessia Romani commenta: «È finito il rapporto tra Meloni e Giambruno. Non c’è niente di nuovo o di strano. È ciò che succede a moltissime famiglie italiane ed è un grande dolore. L’unica da proteggere è la bambina, poiché i grandi hanno gli strumenti per affrontare i momenti difficili. Ora sarebbe il caso di spegnere i riflettori su questa vicenda ma purtroppo non sarà così. Se ne parlerà per giorni e giorni e si accenderanno le tifoserie. Cerchiamo solo di evitare dibattiti da bar dove ognuno dice la qualunque».

«C'è tanta, troppa opacità sulla vicenda televisiva di Giambruno», commenta invece la deputata di Azione Daniela Ruffino. Aggiungendo: «Messo in mezzo da fuori onda (chissà quanti altri ce ne saranno), il conduttore e compagno della presidente del Consiglio ci ha messo del suo per facilitare il compito dei denigratori. A Giorgia Meloni desidero fare i complimenti per la limpidezza e la determinazione con cui ha difeso il proprio ruolo di donna e di madre. È bene che la lotta politica resti sul terreno della politica e lontano dal putridume del gossip», conclude.

