È iniziato con un mezzo flop, in Consiglio Regionale, il ciclo di audizioni sulla Variazione di Bilancio da 750 milioni di euro, all'esame della Commissione.

Numerose le defezioni fra le organizzazioni agricole e i sindacati, i soggetti chiamati ad aprire il ciclo di ascolto, in una full immersion di 48 ore. Assenze giustificate con la convocazione trasmessa all'ultimo momento.

A distanza o in presenza, le voci comunque sono arrivate. Apertura di credito, nel giudizio complessivo, da parte della Cisl che ha comunque rilanciato alcune questioni già dai prossimi provvedimenti finanziari, come il comparto unico. La Coldiretti invece, ha evidenziato l'urgenza di misure per il trasporti merci e per abbattere la burocrazia: «Sta diventando un cancro per le aziende agricole», ha detto il presidente Battista Cualbu.

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Le assenze hanno contribuito a riaccendere lo scontro fra gli schieramenti. Se la maggioranza confida di portare il testo in aula in tempi rapidi, per un'approvazione entro il mese, l'opposizione mantiene la linea critica sulla ''Manovrina''. Come sui 30 milioni blindati per l'operazione di privatizzazione degli aeroporti e davanti a temi emergenziali, su tutti il caro carburante.

Stefano Fioretti

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