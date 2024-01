A Roma, a palazzo Chigi, i leader Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (Fd) e Antonio Tajani (FI) sono insieme a pranzo. Oltre alle pietanze previste dal menù, sul tavolo ci sono anche le candidature per le Regionali, con il caso Sardegna che ha messo i due maggiori partiti di governo in posizione di muro contro muro: Fratelli d’Italia vuole Paolo Truzzu, la Lega insiste per la conferma di Christian Solinas.

La Sardegna attende, se non dichiarazioni ufficiali, almeno indiscrezioni. Intanto, il governatore uscente ha convocato i vertici del suo partito. Magari anche alla luce dei risultati dell’ennesima giornata di tensioni, la direzione nazionale del Psd’Az si riunirà domani alle 17 nella sede di viale Regina Margherita a Cagliari.

Sono stati chiamati a partecipare, oltre ai delegati, anche i consiglieri e assessori regionali.

Ordine del giorno: «L’analisi della situazione politica, con le determinazioni conseguenti. Si parlerà poi di adempimenti e di varie ed eventuali».

