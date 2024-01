Incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, leader di Forza Italia e Lega.

Il vertice si è tenuto questa mattina, nel pieno della bagarre sulle candidature alle prossime elezioni regionali in programma in Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Umbria.

Ma il centrodestra deve sciogliere i nodi non solo sui candidati governatori, ma anche sulle liste per le amministrative e per le elezioni europee di giugno.

Da quanto si apprende, i tre leader hanno anche pranzato assieme e, proprio durante il pranzo, hanno affrontato il tema delle candidature alle elezioni regionali.

- IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata