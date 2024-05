Esclusa per irregolarità nelle firme raccolte (283 contro le 350 che sarebbero state necessarie) e per aver presentato un numero di candidati inferiore a quello previsto per legge (22, con un nome scritto due volte, anziché 23), la lista Movimento civico Cagliari a sostegno del candidato sindaco Alessandra Zedda (centrodestra) annuncia ricorso al Tar. «Premettendo la totale regolarità di chi ha esaminato la nostra lista, ci sono stati nelle operazioni di certificazione degli errori che secondo noi non sono imputabili a un nostro comportamento. E per questo faremo ricorso al Tar», dice Simone Paini, referente e capolista del Movimento Civico.

I tempi sono stretti: il tribunale amministrativo dovrebbe pronunciarsi entro la settimana. Ma, in caso di mancato accoglimento del ricorso, la civica andrà al Consiglio di Stato. Il quadro dovrebbe essere definito nell’arco di una decina di giorni.

«Siamo fiduciosi», aggiunge la candidata sindaco Zedda, «che si possa dimostrare che le liste erano complete. Sono convinta che, comunque vada, la lista, formata da giovani, commercianti e imprenditori, saprà dare il suo contributo».

© Riproduzione riservata