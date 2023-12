Al via la visita di Matteo Salvini a Cagliari. Il ministro è a Villa Devoto, sede della presidenza della Giunta, per un incontro con il governatore Christian Solinas. C’è molta attesa sull’indicazione del candidato presidente che dovrebbe essere decisa a breve a Roma dal tavolo nazionale delle regionali.

Il leader della Lega si porta avanti e insiste sull’opportunità di confermare la corsa di Solinas. Perché, ha spiegato, la Lega è per la riproposizione degli uscenti.

Intanto sono sempre più insistenti le indiscrezioni sulla mancata conferma in Basilicata dell’uscente Vito Bardi. Alle 10 Salvini farà un sopralluogo in una caserma in città, in piazza San Bartolomeo. Qui dovrebbe incontrare il sindaco Paolo Truzzu, in pole position anche lui per la candidatura alla presidenza in quota FdI.

Alle 11, in programma un direttivo regionale del partito. Accompagna il ministro nella sua visita il vice segretario nazionale del partito Crippa.

