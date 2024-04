Alessandra Zedda è la candidata sindaco del centrodestra a Cagliari.

È in corso in un hotel del capoluogo il tavolo della coalizione, presenti la stessa Zedda, Michele Cossa (Riformatori), Alessandro Serra e Antonello Picci (Forza Italia), Stefano Tunis di Sardegna al centro 20Venti, Michele Pais e Michele Ennas della Lega, Andrea Floris di Alleanza Sardegna, Marco Porcu di FdI, Roberto Sorcinelli del PLI, Alice Aroni dell’Udc.

Manca il Psd’Az che potrebbe non sostenere la candidatura di Zedda e rompere con il resto della coalizione.

In ogni caso sul nome della vice presidente della Regione c’è già il via libera di Matteo Salvini. Il centrodestra, dunque, si è dimostrato disposto a far sintesi con o senza il Psd’Az in squadra.

Oggi pomeriggio a Radiolina aveva parlato Gianni Chessa, la cui candidatura era stata avanzata dai sardisti: «Io sono pronto a correre per fare il sindaco», ha detto.

