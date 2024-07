L'ufficializzazione ci sarà solo lunedì pomeriggio, quando a Cagliari si riunirà per la prima volta il Consiglio comunale a guida centrosinistra. Ma la Giunta che affiancherà il sindaco Massimo Zedda alla guida del capoluogo per i prossimi anni è pronta. La distribuzione delle caselle di vertice tiene conto non solo dell’equilibrio politico uscito dalle urne, ma anche di quello di genere. Ed è per questo che «la squadra sarà composta da più donne che uomini» ha confermato lo stesso sindaco.

Dentro il selezionatissimo pacchetto di mischia del sindaco, che insieme ai partiti di maggioranza ha gestito nelle ultime settimane le caselle della Giunta, da tempo si facevano strada due identikit che ora sono confermati: Cristina Mancini e l'avvocato Giuseppe Macciotta (Pd), due fedelissimi del sindaco. Entreranno in Giunta proprio in "quota" Zedda. Per l'ex direttrice generale si profila anche il ruolo di vicesindaca. Gli altri sono: Yuri Marcialis (espressione del Pd area Fadda), che torna dopo essere stato assessore allo Sport nell'ultima giunta Zedda, tra il 2016 e il 2019, l'avvocata Giulia Andreozzi (Avs), l'ingegnere e architetto Matteo Lecis Cocco Ortu (Pd area Schlein), la psicologa ed esperta di poltiche sociali Anna Puddu (Progressisti). Tre i volti nuovissimi: l'avvocata Luisa Giua Marassi (5Stelle), la giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe (Progressisti) e il funzionario regionale Carlo Serra (Sinistra Futura).

Sulle deleghe, per il momento, non ci sono ancora certezze: è questa l'ultima partita che sindaco e forze politiche stanno discutendo in queste ore. Le uniche, salvo improbabili stravolgimenti del weekend, sono che Andreozzi andrà all'Istruzione, Lecis Cocco Ortu all'Urbanistica, e Chiappe alla Cultura. De definire ancora anche la partita per la presidenza del Consiglio: l'erede di Edoardo Tocco dovrebbe essere Marco Benucci (Pd). Tutti gli indizi portano a lui, il più votato della coalizione che sostiene Massimo Zedda. Ma è ancora in piedi la candidatura di Matteo Massa.

