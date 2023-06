Anche a Cabras è tempo di Consiglio comunale, il primo dopo le elezioni amministrative. Il sindaco Andrea Abis, eletto per la seconda volta, oggi ha convocato l’assemblea pubblica. Era l’ultimo giorno utile, così prevede il regolamento.

Appuntamento al centro polivalente di via Tharros il prossimo 15 giugno alle 19. All’ordine del giorno la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, il giuramento del primo cittadino, la nomina della Giunta, l’elezione dei componenti della commissione elettorale e l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari delle corti di Assise e di Assise d’Appello. Ancora, però, il sindaco di Cabras non ha comunicato i nomi degli assessori prescelti per questo suo secondo mandato.

«Entro domani, almeno spero - fa sapere il primo cittadino lagunare - farò sapere da chi sarà formata la Giunta. Non è stata sicuramente una scelta semplice».

Ancora dunque non si sa se la squadra sarà la stessa che ha amministrato dal 2018 al 2023. È certo però che i prescelti saranno cinque. Abis ha sempre fatto sapere che avrebbe preso in considerazione le competenze di ognuno, l’esperienza maturata negli ultimi 5 anni ma anche le preferenze ottenute durante le elezioni di fine maggio. I primi cinque più votati sono stati Carlo Trincas, Alessandra Pinna, Carlo Carta, Laura Celletti e Nando Sechi. Così facendo però rimarrebbe fuori dalla Giunta l’assessore uscente all’Ambiente Marco Mascia e sempre l’assessore uscente all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Enrico Giordano. Per scoprire la decisione del sindaco non rimane che attendere. È certo invece che occuperanno i banchi della minoranza i consiglieri Gianni Meli, Antonello Manca, Federica Pinna e Fenisia Erdas. Salvo dimissioni dell’ultimo minuto.

