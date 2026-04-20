Colpo di scena nella corsa al voto per le prossime elezioni comunali a Burcei del 7 e 8 giugno. Pino Caria, ingegnere, candidato a sindaco in una delle liste annunciate ad inizio aprile, ha annunciato oggi il suo ritiro dalla corsa elettorale, «non per motivi politici ma per la difficoltà a trovare candidati da parte del mio gruppo».

«Rinuncio alla competizione elettorale - ha scritto in un comunicato- perché non ho trovato le condizioni per andare avanti. La condizione minima per poter amministrare proficuamente, a mio avviso, è quella di avere un gruppo forte per poter vincere le elezioni e poter avere il coraggio di fare le scelte necessarie al miglioramento del paese. Purtroppo, nonostante nell’ultimo mese abbia contattato oltre quaranta persone, nessuna ha deciso di candidarsi: ciò ha impedito, a distanza di sole due settimane dalla presentazione delle liste, di avere una lista completa con dodici candidati, cosa che ci pone in una condizione di svantaggio rispetto alle altre. Infatti, il mio gruppo è rimasto con i soli tre candidati iniziali e l’altro gruppo che mi appoggiava con soli cinque. È per questo motivo che, con mio grande dispiacere, non mi sento di continuare con la competizione elettorale. Alle liste in campo auguro che possano fare un buon lavoro per tutti i burceresi».

Ora bisogna vedere se la lista sarà comunque presentata (oppure no), ovviamente con un nuovo candidato sindaco. Ci sono due settimane per decidere. Al momento, i candidati a sindaco di Burcei sono due: Tilde Scalas, insegnante, assessora uscente, e Marcello Malloru, ingegnere, consigliere uscente ed assessore al Bilancio al Comune di Assemini.

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