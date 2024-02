Già terminato lo scrutinio nella sezione 123 di Sassari, nella borgata di Biancareddu, seggio allestito nella casa di una pensionata, Maria Ghisu. Ha vinto Alessandra Todde con 39 voti, pari al 54,17%.

Sono invece 29 i voti andati al candidato del centro destra Paolo Truzzu, che si è fermato al 40,28%. Quattro i voti per Renato Soru e zero per l'altra candidata Lucia Chessa. Infine, una scheda bianca.

Gli iscritti nelle liste elettorali erano 149, hanno votato 72 persone.

L'allestimento del seggio in una casa privata si era reso necessario per i lavori di riqualificazione della vecchia scuola, unico edificio pubblico a Biancareddu, e per evitare gli spostamenti in navetta verso altre borgate dei votanti.

© Riproduzione riservata