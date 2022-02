Plauso unanime per il discorso di insediamento di Sergio Mattarella, che ha aperto il suo secondo mandato da presidente della Repubblica.

Enrico Letta, segretario del Pd, ha elogiato le parole pronunciate alla Camera dal Capo dello Stato, definendo il suo intervento “Il discorso della dignità”.

Non era presente alla Camera, perché positivo al Covid, ma anche il leader della Lega Matteo Salvini si è detto soddisfatto: "Applausi convinti e condivisibili da parte di tutto il Parlamento al bellissimo discorso del rieletto presidente Mattarella”, ha scritto Salvini sui social. “Anche io, seppur bloccato in casa, ho applaudito convinto, il discorso in generale ed alcuni passaggi (come quelli sulla necessità di una profonda riforma della giustizia) in particolare”, ha aggiunto Salvini.

"Le parole del Capo dello Stato sui giovani, sulla lotta alla precarietà e la tutela dell'ambiente rappresentano la bussola per continuare a costruire una società più giusta, più inclusiva e più equa", il commento di Giuseppe Conte, leader Movimento 5 Stelle.

E anche Giorgia Meloni ha speso parole significative: "Condivido diversi passaggi, il richiamo all'attenzione contro le disuguaglianze, per i giovani e le donne, per la sicurezza sul lavoro. I passaggi più convincenti sono stati quelli sulle correnti del Csm e la bacchettata a Draghi per i mancati diritti al Parlamento e all'opposizione, non lo ha detto ma io la interpreto così, e quando dice che dignità significa combattere la tratta degli esseri umani. Lo considero in significativa discontinuità con il presidente precedente", ha detto la numero uno di Fratelli d’Italia.

E ancora: “Grazie al Presidente Mattarella. Abbiamo apprezzato le sue parole sulla centralità del Parlamento e sulla funzione democratica dei partiti, sul ruolo che dovrebbero avere magistratura e Csm. Ora spazio alle riforme per ricostruire l'Italia, rivendicando la nostra centralità nell'Ue", il giudizio del coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, mentre per Silvio Berlusconi il discorso del presidente è stato “ineccepibile”.

Entusiasta anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Grande discorso del Presidente Mattarella, specie sulla giustizia. Viva l'Italia", ha scritto l’ex premier sui suoi canali social.

