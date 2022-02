Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid. La positività è emersa nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, cui Salvini non potrà partecipare.

“Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io!", ha scritto l’ex ministro sui social. “Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio! A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza”.

Su oltre 900 tamponi rapidi effettuati (più di 600 alla Camera, circa 300 al Senato) sono stati effettuati in queste ore per garantire la presenza in Aula a Montecitorio dei grandi elettori.

Al momento sono risultati positivi, a quanto si apprende, una dozzina di parlamentari: dieci deputati e due senatori. Questi si aggiungono all’altra dozzina di parlamentari positivi o in quarantena già da alcuni giorni e che non potranno partecipare alla cerimonia.

Di norma esentati dall'indossare un badge di riconoscimento, per la prima volta parlamentari e delegati regionali oggi ne devono indossare uno, certificazione del test antigenico di terza generazione effettuato.

(Unioneonline/L)

