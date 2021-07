"Questa è una roulette russa. E sei proprio tu a voler premere il grilletto. Io mi vaccino, può andarmi bene o può andarmi male".

Lo ha dichiarato Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, già espulso dal Movimento 5 stelle per le sue posizioni no vax, puntandosi una pistola al braccio in una diretta social fatta all'interno del palazzo della Regione.

"A oggi ci sono 80mila segnalazioni di reazioni avverse. Se sono fortunato sono solo un po' di febbre, mal di testa, dolore al braccio. Ma se sono sfortunato, come avviene nel 14% dei casi, ictus cerebrali, trombosi e morte. Vaccinarsi con vaccini sperimentali di cui si sa poco, non è un dovere morale, ma ignoranza. Chi si informa, ci pensa bene due volte a farsi il vaccino", ha continuato, spiegando le sue teorie non supportate da alcuna evidenza scientifica.

Contro il gesto di Barillari è intervenuto il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi: "L'iniziativa del consigliere Barillari che all'interno degli uffici del Consiglio regionale mostra una pistola, della cui natura, vera o falsa, non sappiamo nulla, desta stupore, preoccupazione e sdegno".

"La sede istituzionale del Consiglio regionale non può essere il luogo dove si perpetrano queste azioni, pertanto esprimo la più ferma condanna per il gravissimo gesto. I dirigenti responsabili del Consiglio regionale sono stati incaricati di segnalare l'episodio alle autorità di polizia al fine di tutelare la pubblica sicurezza", ha concluso.

