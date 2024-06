Elly Schlein esulta per i risultati dei ballottaggi, che hanno visto il centrosinistra prevalere in quasi tutti i principali Comuni. Un trend, quello di questo 23 e 24 giugno, che conferma quanto avvenuto al primo turno, dove le grandi città avevano premiato pure il campo largo.

E la segretaria Pd cita anche Cagliari.

«Una vittoria storica per il Pd ed il campo progressista. Abbiamo vinto in tutti e 6 i capoluoghi di Regione, strappandone tre alla destra e con tre nuove sindache», afferma (QUI i risultati nazionali, QUI quelli in Sardegna).

«Da Firenze a Bari, da Campobasso a Perugia, da Potenza a Cagliari. È irrevocabile: le città hanno bocciato la destra che governa e mandato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni. Basta tagli alla sanità, basta ai salari bassi e no all'autonomia differenziata».

Di tutt’altro avviso Giovanni Donzelli (FdI): «In questa tornata di ballottaggi il centrodestra cresce più del centrosinistra. Nello specifico strappa quattro capoluoghi di provincia al centrosinistra: Lecce, Rovigo, Verbania e Caltanissetta. Soltanto tre passano invece dal centrodestra al centrosinistra: Perugia, Potenza e Vibo Valentia. Il centrodestra ha visto inoltre confermare le proprie amministrazioni uscenti nelle città di Vercelli e Urbino. In pratica il centrodestra vince 4 a 3 sul centrosinistra. Avremmo ovviamente voluto vincere ovunque, ma il bilancio dei ballottaggi ha comunque per noi un saldo positivo».

