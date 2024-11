Anche la conferenza dei capigruppo di stamattina ha confermato l’intesa tra schieramenti sull’iter da seguire per il disegno di legge Aree idonee. Nel centrodestra, solo Forza Italia insiste perché la Pratobello 24 entri ufficialmente in commissione.

«Noi continuiamo a portare avanti la nostra iniziativa», ha spiegato il capogruppo di FI Angelo Cocciu, «abbiamo chiesto da subito l’approdo della proposta di iniziativa popolare in commissione, anche ieri, e la risposta è stata negativa, siamo stati fin dall’inizio vicini a questa legge».

Piero Maieli ha sottolineato che «non vogliamo essere in alcun modo complici del ddl 45», e ha confermato che usciranno dall’Aula al momento di votare il ddl Aree idonee. Sulla stessa linea il consigliere della Lega Alessandro Sorgia. In ogni caso, ci tengono a precisare i protagonisti, «nel centrodestra non c’è alcuna spaccatura».

L’intesa porterà i suoi frutti già nel pomeriggio, durante i lavori dell’Aula convocata per il pomeriggio. Si punta a chiudere l’articolo uno e troverà concretezza anche la prima delle richieste avanzate dall’opposizione, quella di inserire il riferimento allo Statuto nella parte in cui prevede la competenza della Regione in materia urbanistica.

Umberto Ticca dei Riformatori ha anche precisato che «l’intesa è finalizzata al proseguimento dei lavori dell’Aula, in realtà tra maggioranza e opposizione non è stato raggiunto un accordo. Questi sono i correttivi minimi, nel rispetto dei ruoli. La minoranza ha detto in tutti i modi che il dibattito avrebbe dovuto comprendere anche la Pratobello, e che comunque il ddl Aree idonee avrebbe dovuto contenere alcuni dei principi della proposta firmata da 210mila sardi. Abbiamo registrato l’apertura della maggioranza solo su questo secondo punto: e in tutti i modi stiamo provando a migliorare una legge (le Aree idonee) nata male».

