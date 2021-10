Secondo giorno di elezioni oggi per 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera (a Siena e a Roma) e per le regionali in Calabria: urne aperte dalle 7 alle 15 e poi via allo spoglio.

L’affluenza registrata ieri è in calo rispetto all’ultima tornata ma solo oggi si potrà fare un confronto perché sono due le giornate in cui si può votare.

I dati alle 23 di ieri sera hanno fatto registrare un’affluenza del 41,65 per cento. Nel dettaglio, per quanto riguarda le grandi città: 36,82% a Roma (nel 2016 era al 57,06%), al 37,76% a Milano (54,65%) e al 33,72% a Napoli (54,12%). Sotto la soglia nazionale anche Bologna, ferma al 35,19% (59,66%), e Torino, al 36,5% (57,18%).

