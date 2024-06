«Una soddisfazione a tratti indescrivibile. Un percorso complicato, arduo, perfino difficile, che però ci ha premiato andando a creare un gruppo di lavoro entusiasmante, capace e volenteroso di riuscire nel raggiungere nell'obiettivo di avere almeno una rappresentanza in Consiglio comunale».

Orizzonte Comune commenta così l’elezione di un proprio rappresentante nella nuova assemblea civica di Alghero. Christian Mulas, infatti, è riuscito a conquistare uno scranno, «non un arrivo, ma un punto di partenza per il progetto», dice Mulas ringraziando tutti coloro che lo hanno supportato.

«Da oggi siamo, come sempre, a disposizione della comunità pur senza dimenticare le scorrettezze e i veleni di una campagna elettorale pessima caratterizzata da qualche nervosismo di troppo in personaggi in preda al delirio per la paura di perdere posti al sole», aggiungono dal partito Orizzonte Comune. «Noi siamo i rappresentanti del popolo, col nostro consigliere Christian Mulas tra i più votati di Alghero che avrà l'onore e l'onere di svolgere questo importante ruolo insieme ai suoi compagni di viaggio e in particolare col nuovo sindaco Raimondo Cacciotto».

