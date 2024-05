La reunion del Pd di Alghero è stata suggellata oggi con una conferenza stampa nella sede dei dem di via Mazzini. «Per noi è una ripartenza, una rinascita», ha detto il segretario cittadino Enrico Daga. In tempo per le amministrative di giugno è stata finalmente sanata la frattura decennale con Mario Bruno e con il gruppo “Per Alghero”, la civica nata nel 2014.

«Un riavvicinamento non avvenuto per caso, ma che è stato frutto di un lungo lavoro di tessitura», ha spiegato Bruno. C’erano anche Pietro Sartore e Gabriella Esposito, del gruppo “Per Alghero” oggi candidati a pieno titolo nella lista del Pd. «Per me è un ritorno a casa», ha ammesso Esposito, mentre per Sartore si tratta della prima tessera nella sua esperienza politica avvenuta sempre nelle civiche.

Adesso c’è un obiettivo comune a cui guardare: la corsa per le elezioni amministrative a supporto del candidato Raimondo Cacciotto. Mimmo Pirisi, capogruppo del Pd di Alghero, ha tenuto a precisare che con tutte le forze di opposizione in Consiglio, in questi 5 anni, c’è stata una grande collaborazione. «Anche con i 5 Stelle - ha aggiunto Pirisi – in tempi non sospetti abbiamo portato avanti diverse battaglie unitarie». Ora c’è il “Progetto Alghero” che li vede uniti, insieme ai centristi. «Un patto che si fonda sui valori – ha precisato Cacciotto – Ho apprezzato lo sforzo del Pd di portare nella coalizione anche il centro moderato, – ha commentato l’ex sindaco Mario Bruno – una storia nuova che comincia».

