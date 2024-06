«Col 15,31% e 3316 voti validi, anche in questa tornata elettorale Forza Italia si conferma primo partito in città, conseguendo un vantaggio di 562 voti rispetto al PD, secondo partito. Grande risultato ottenuto senza poter godere dell'effetto trascinamento delle ultime elezioni regionali, che hanno visto prevalere il Campo largo». Gli azzurri algheresi sottolineano il buon risultato personale ottenuto alle ultime amministrative, «con i 761 voti di Giovanna Caria e otto candidati tutti ben al di sopra dei 200 consensi. È evidente che F.I. non solo gode di ottima salute, ma continua a rimanere nel cuore degli algheresi per la sua capacità di affrontare con serietà e competenza i problemi del territorio, facendo proposte serie e avendo sempre a cuore il rilancio di Alghero», scrivono dal direttivo, ringraziando il candidato sindaco Marco Tedde, «che s'è speso senza risparmiare energie in una campagna elettorale difficile per il cambio di casacca di alcuni, e che ha conseguito il 45,04 %, ottenendo 462 voti più della coalizione. Con solo un 5% di voti ulteriori oggi avremmo festeggiato la vittoria», commentano gli azzurri.

Insieme a Marco Tedde, nel Consiglio comunale siederanno Giovanna Caria, Antonello Peru e Lina Bardino. «Ora il partito si appresta ad esercitare un ruolo di opposizione non pregiudiziale, legato alle necessità della città. Saremo fortemente collaborativi sui grandi temi, pur facendo una opposizione rigorosa nell'interesse degli algheresi. Saremo anche impegnati ad avviare un'opera di rigenerazione, non solo anagrafica, della politica algherese che oggi stenta ad esercitare il suo ruolo guida. Facciamo, infine, un sincero "In bocca al lupo" al sindaco Cacciotto, a cui spetta il non facile compito di gestire una maggioranza permeata da una miscellanea di valori e da personalità con radici e genoma politico profondamente differenti», chiude la nota.

© Riproduzione riservata