Sicurezza, mobilità e viale Marconi nuovamente a doppio senso al centro dell’incontro di stamattina, con i residenti del quartiere di Genneruxi, della candidata del centrodestra alle elezioni comunali Alessandra Zedda.

«Genneruxi necessita di un intervento complessivo che affronti i problemi di traffico e sicurezza. Via Stoccolma, soprattutto in prossimità della scuola, rappresenta un pericolo costante. È fondamentale rimettere in sicurezza questa zona, ascoltando le preoccupazioni dei residenti e agendo di conseguenza».

La candidata ha inoltre sottolineato l'importanza di ripensare l'intero asse mediano e la sua funzionalità per il quartiere di Genneruxi, nonché per quello di Monte Mixi, considerando anche gli innesti da via Fleming. Ha inoltre evidenziato la necessità di riconsiderare la SS 554, arteria principale extraurbana, per alleggerire il traffico nelle zone urbane di Cagliari.

«La nostra città deve candidarsi a essere una capitale del Mediterraneo, ma prima di tutto deve essere la capitale di se stessa. Lavoreremo insieme per rendere Genneruxi e tutti i quartieri di Cagliari sicuri, vivibili e decorosi. La sicurezza e la mobilità sono le nostre priorità per una città migliore».

