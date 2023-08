Fa discutere la decisione di Giorgia Meloni di saldare il conto della cena di un gruppo di italiani che in Albania è scappato dal ristorante senza pagare.

La premier, che ha trascorso qualche giorno di vacanza proprio in Albania, ha detto di essersi «vergognata» per la fuga dei suoi connazionali e ha spiegato: «L’Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all'estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri». Per questo, ha detto di aver chiesto all'ambasciatore di andare a saldare il conto, «che ho pagato personalmente».

«Niente di che, infatti io non ne ho neanche dato notizia. Eppure anche questo in Italia ha creato polemica, da parte di un'opposizione che evidentemente preferisce un'altra immagine dell'Italia».

Riferimento velenoso alle critiche arrivate dall’opposizione. «Se vai in discoteca e ti ubriachi non ti preoccupare: prendi il taxi, paga Salvini. Sei in vacanza e ti va di scappare da un ristorante senza saldare? No problem, paga Meloni. C'è da non crederci», ha commentato, ad esempio, Riccardo Magi, segretario di + Europa.

«Il populismo non conosce limiti», ha dichiarato, invece, Daniela Ruffino di Azione.

(Unioneonline/l.f.)

