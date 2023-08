Il conto era di 80 euro, Loro, un gruppo di turisti italiani a Berat, in Albania, non lo hanno pagato e sono andati via. E la scena è stata ripresa in un video. Un episodio che ha messo non poco in imbarazzo Giorgia Meloni, che si trovava a Valona per incontrare informalmente il premier albanese in una giornata di relax.

In una intervista a La Stampa il premier albanese Edi Rama ha raccontato che quando, durante il loro incontro a Valona, ha riferito dell'episodio a Giorgia Meloni, «tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all'ambasciatore: “Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L'Italia non può perdere di rispetto all'estero».

Detto fatto, il conto è stato saldato, e lo fa sapere l'ambasciata d'Italia a Tirana con una nota in cui si precisa: «Gli italiani rispettano le regole e saldano i propri debiti, e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano». Poi il comunicato è stato cambiato ed è arrivata la precisazione: «Il pagamento è stato liquidato con fondi personali della presidente Meloni per il tramite dell'Ambasciata, che si è limitata ad effettuare materialmente il versamento».

Da alcuni partiti di opposizione erano arrivate le accuse di populismo. Da Azione Daniela Ruffino dà ironicamente un suggerimento alla premier: «Perché promuovere in questo modo il turismo in Albania e non adottare lo stesso criterio in Italia? Per dire: se vai al Twiga e lasci da pagare il conto di 200 euro per ombrellone e lettino, interviene il governo».

