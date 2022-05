È morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale.

A darne notizia è il figlio Francesco che su Facebook ha pubblicato una foto con la scritta: “Ciao papà, grazie di tutto”.

Classe 1936, nato a Milano da padre sardo (di Villanova Monteleone) e madre siciliana, lo scorso 30 marzo aveva compiuto 86 anni.

Era stato professore di diritto costituzionale alla Statale di Milano, giudice costituzionale dal 1996 e presidente della Consulta dal settembre 2004 al gennaio 2005.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati via social.

Dal segretario del Pd Enrico Letta che su Twitter ha scritto: "Grandissima perdita per il nostro Paese con la scomparsa di Valerio Onida. Un punto di riferimento insostituibile, una persona dalle rare qualità umane. Un enorme dispiacere" a Giuliano Pisapia: “Un uomo dotato di una grande passione civile. Perdo un vero amico". E, ancora, Ettore Rosato, presidente di Italia Viva: "Con la scomparsa di Valerio Onida se ne va una delle menti giuridiche più attente e apprezzate. Accademico, giudice costituzionale, presidente della Consulta, ha contribuito con i suoi studi al dibattito per un riformismo moderno. Vicini alla famiglia in questo momento di dolore".

(Unioneonline/s.s.)

