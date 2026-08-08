Si svolge domenica mattina, domenica, a Sinnai, il Congresso regionale dei giovani comunisti. L'appuntamento è alle 11.30, al circolo di Rifondazione comunista, in via Emilia 22. Attesi giovani militanti provenienti da tutta la Sardegna, in vista del Congresso nazionale in programma a settembre.

Un momento importante di confronto e di rilancio dell’attività politica e organizzativa del movimento giovanile. «È un appuntamento importante – sottolinea Efisio Marcia, coordinatore regionale dei Giovani Comunisti e iscritto al Circolo Peppino Spanu di Sinnai – e non è un caso che sia stata scelta Sinnai come sede del congresso regionale».

La scelta della sede di Sinnai assume infatti anche un significato simbolico per il partito. Il Circolo "Peppino Spanu" conta oggi 15 iscritti e rappresenta, secondo i promotori, un segnale concreto di ripresa e di riorganizzazione di Rifondazione Comunista sul territorio. Peppino Spanu è stato una figura di riferimento e un pilastro storico per il movimento comunista sinnaese. È stato consigliere e assessore comunale e consigliere della Provincia di Cagliari. « Il Congresso sarà - come si legge in una nota -un’occasione per discutere delle prospettive del movimento giovanile in Sardegna, raccogliere idee e proposte dei militanti e preparare il percorso verso l’appuntamento nazionale di settembre».

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