Caffè corretto del 30 gennaio 2026: Jacopo Cullin, nuovo progetto contro il bullismoConduce la puntata Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 30 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Valentina Caruso, giornalista – Cagliari tra fiducia ritrovata e scelte decisive di calcio mercato
Roberto Demontis, medico legale – Caso Manuela Murgia: la perizia scagiona l’ex fidanzato Enrico Astero
Jacopo Cullin, attore – Jacopo Cullin racconta il nuovo progetto cinematografico contro il bullismo
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Pronto soccorso in Sardegna al collasso: il piano della Regione per ridurre il sovraffollamento