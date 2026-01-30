La Strambata del 30 gennaio 2026: Bianca Pitzorno riscopre la Sardegna segreta con La sonnambulaConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 30 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – Jannik Sinner protagonista indiscusso della semifinale all’Australian Open 2026
Giulio Murgia, medico – A Cagliari i vocabolari di greco e latino rinascono tra i banchi del Liceo Dettori
Bianca Pitzorno, scrittrice – Bianca Pitzorno riscopre la Sardegna segreta con La sonnambula
Luciano Marroccu, storico – Scoperti i resti del vascello francese del 1973 sulla spiagga del Poetto
Omar Zaher, consigliere Comune di Selargius – Sicurezza stradale in Sardegna, il dolore che diventa impegno: la testimonianza di Omar Zaher
Armando Siri, Lega – A Cagliari “L’Arca delle idee”: uomo, lavoro e intelligenza artificiale al centro del futuro
Caffè Scorretto – Bovino and Co.