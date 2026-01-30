radiolina
Gr regionale del 30 gennaio 2026, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Sanità: il piano regionale contro il caos nei Pronto Soccorso
Politica: oggi l’ok alla Finanziaria
Maltempo: lunedì in visita in Sardegna il Ministro Tajani
Cagliari: sequestrate 11 tonnellate di mangimi per allevamenti dai Carabinieri del NAS
“Informatore sportivo 360“: gli ospiti della trasmissione curata e condotta da Carlo Alberto Melis
Calcio: vigilia di Caglairi-Hellas. Mercato, Prati al Torino e Di Pardo alla Samp. Oggi visite mediche per Raterink
