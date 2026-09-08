radiolina
08 settembre 2026 alle 14:12
La Strambata, puntata dell’8 settembre 2026Con Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata dell’8 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Fiorella Sanna – Fotografa
Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – Le notizie del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – L’ora dello scarso
© Riproduzione riservata