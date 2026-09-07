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07 settembre 2026 alle 15:44aggiornato il 07 settembre 2026 alle 15:44
“La Strambata”: puntata del 7 settembre 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 7 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabrizio Rodin – Presidente CTM
Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
Il Post del Lunedì – Tempus fugit
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