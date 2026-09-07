Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 7 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Fabrizio Rodin – Presidente CTM

Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina

Il Post del Lunedì – Tempus fugit

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