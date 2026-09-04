Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 04 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Alessio Satta – Fondazione MEDSEA
  • Francesca Frau – Presidente Fondazione MEDSEA e Valeria Masala – Direttrice area marina Capo Carbonara
  • Andrea Sechi – Giornalista del TG di Videolina – I titoli del tg di Videolina
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – Macché inaudito
© Riproduzione riservata