radiolina
04 settembre 2026 alle 14:43
“La Strambata”: puntata del 4 settembre 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 04 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Alessio Satta – Fondazione MEDSEA
- Francesca Frau – Presidente Fondazione MEDSEA e Valeria Masala – Direttrice area marina Capo Carbonara
- Andrea Sechi – Giornalista del TG di Videolina – I titoli del tg di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Macché inaudito
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