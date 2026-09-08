Caffè Corretto dell’8 settembre: la vittoria del Cagliari, il 41 bis e l’omicidio PuscedduConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 8 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, tre punti e un brivido: nuovo stop per Felici
Giulia Muroni – Direttrice artistica Festival Fuorimargine – Cagliari, “Fuorimargine Festival”: la danza contemporanea guarda al futuro
Massimiliano Rais – giornalista di Videolina – 41 bis a Uta, lo scontro si allarga: «Sardegna a rischio infiltrazioni criminali»
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Omicidio Pusceddu a Buddusò, quattro arresti: due mandanti e due sicari