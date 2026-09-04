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04 settembre 2026 alle 12:23aggiornato il 04 settembre 2026 alle 12:23
“Caffè Corretto”: puntata del 4 settembre 2026Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 04 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lino Musella – Attore – Lino Musella protagonista in Piazza del Carmine a Cagliari
- Valentina Caruso – Giornalista – Il Cagliari eliminato dalla Coppa Italia
- Francesca Basile – Psicologa – Procrastinare, perché rimandiamo tutto a settembre?
- Veronica Marzi – Esperta di letteratura per l’infanzia – Le regine litigiose, il libro che racconta la guerra ai bambini
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Tragedia al Poetto di Quartu, morti due diciottenni
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