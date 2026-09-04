Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 04 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lino Musella – Attore – Lino Musella protagonista in Piazza del Carmine a Cagliari
  • Valentina Caruso – Giornalista – Il Cagliari eliminato dalla Coppa Italia
  • Francesca Basile – Psicologa – Procrastinare, perché rimandiamo tutto a settembre?
  • Veronica Marzi – Esperta di letteratura per l’infanzia – Le regine litigiose, il libro che racconta la guerra ai bambini
  • Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Tragedia al Poetto di Quartu, morti due diciottenni
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