Gr regionale dell’8 settembre 2026, l’edizione delle 10Le notizie a cura di Lele Casini
Cronaca: arrestati i due mandanti e i due sicari dell’omicidio Pusceddu dello scorso anno a Buddusò
Sassari: aperta un’inchiesta sulla morte dell’imprenditore sassarese Giovanni Orani. Verrà analizzata anche la macchina
41bis: alla preoccupazione dei sindaci si aggiunge quella dei sindacati sull’assistenza sanitaria. Todde: “Sardegna discriminata”. Pittalis: “dove era quando si preparava il carcere?”
Carburanti: prezzo medio ancora in salita nell’Isola
Meteo: giovedì in arrivo una perturbazione e un calo delle temperature
Calcio: importante e meritata vittoria del Cagliari contro il Lecce