Cronaca: arrestati i due mandanti e i due sicari dell’omicidio Pusceddu dello scorso anno a Buddusò

Sassari: aperta un’inchiesta sulla morte dell’imprenditore sassarese Giovanni Orani. Verrà analizzata anche la macchina

41bis: alla preoccupazione dei sindaci si aggiunge quella dei sindacati sull’assistenza sanitaria. Todde: “Sardegna discriminata”. Pittalis: “dove era quando si preparava il carcere?”

Carburanti: prezzo medio ancora in salita nell’Isola

Meteo: giovedì in arrivo una perturbazione e un calo delle temperature

Calcio: importante e meritata vittoria del Cagliari contro il Lecce

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