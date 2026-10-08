Caffè Corretto, la puntata dell’8 ottobre 2026: Alessia Lupo, la cucina anti-sprecoConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 8 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
La Rassegna Stampa di Radiolina
Manuela Pintus, sincada di Arborea – Arborea, minacce alla sindaca Pintus: «Serve una riflessione collettiva»
Laura Marongiu, marketing manager del Notorious – Zustissia, il caso Zuncheddu diventa film: a Cagliari l’anteprima
Giovanni Terzi, giornalista e scrittore – Caso Yara, Giovanni Terzi: «Ci vorrebbe un Fabio Napoleone per capire cosa è successo»
Alessia Lupo, creator di Mammachepiatti – Alessia Lupo, la cucina anti-spreco: «La frutta matura non è da buttare»
Enrico Fresu, Coordinatore del sito UnioneSarda.it – Cagliari, crack da 80 milioni di un’agenzia interinale