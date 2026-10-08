Francesca Figus⁠ – Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ – conduce la puntata del 8 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:⁠

La Rassegna Stampa di Radiolina

Manuela Pintus, sincada di Arborea – Arborea, minacce alla sindaca Pintus: «Serve una riflessione collettiva»

Laura Marongiu, marketing manager del Notorious – Zustissia, il caso Zuncheddu diventa film: a Cagliari l’anteprima

Giovanni Terzi, giornalista e scrittore – Caso Yara, Giovanni Terzi: «Ci vorrebbe un Fabio Napoleone per capire cosa è successo»

Alessia Lupo, creator di Mammachepiatti – Alessia Lupo, la cucina anti-spreco: «La frutta matura non è da buttare»

Enrico Fresu, Coordinatore del sito UnioneSarda.it – Cagliari, crack da 80 milioni di un’agenzia interinale

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