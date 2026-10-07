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07 ottobre 2026 alle 14:53
“La Strambata”: puntata del 7 ottobre 2026Conduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 7 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Rosanna Lavezzaro – Questora di Cagliari – Sicurezza a Cagliari: «Il livello è più che accettabile»
- Mauro Usai – Sindaco di Iglesias e Presidente Fondazione “Cammino Minerario Santa Barbara” – “Passi di Gusto”, quattro tappe lungo il Cammino di Santa Barbara
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Strada Fuggendo
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