radiolina
07 ottobre 2026 alle 13:02
“Caffè Corretto”: puntata del 7 ottobre 2026Conduce Francesca Figus
Francesca Figus - Giornalista de L’Unione Sarda - conduce la puntata del 7 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- La Rassegna Stampa di Radiolina
- Francesco Manconi, sindaco di Bolotana – Bolotana, la blue zone delle donne centenarie: il segreto della longevità
- Gabriele Parpiglia, giornalista – Sinner si ferma, Parpiglia rilancia: “Ci sarà uno scossone mediatico”
- Alessia Lupo, creator di Mammachepiatti – Pan d’Arancio, il dolce soffice che non spreca nulla
- Enrico Fresu, Coordinatore del sito UnioneSarda.it – Esercitazioni militari in Sardegna, Crosetto autorizza i poligoni fino a dicembre
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