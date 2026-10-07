Francesca Figus⁠ - Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ - conduce la puntata del 7 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:⁠

  • La Rassegna Stampa di Radiolina
  • Francesco Manconi, sindaco di Bolotana – Bolotana, la blue zone delle donne centenarie: il segreto della longevità
  • Gabriele Parpiglia, giornalista – Sinner si ferma, Parpiglia rilancia: “Ci sarà uno scossone mediatico”
  • Alessia Lupo, creator di Mammachepiatti – Pan d’Arancio, il dolce soffice che non spreca nulla⁠
  • Enrico Fresu, Coordinatore del sito UnioneSarda.it – Esercitazioni militari in Sardegna, Crosetto autorizza i poligoni fino a dicembre
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