Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 6 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Nicola Micele – Direttore regionale Vigili del Fuoco – Vigili del fuoco, il direttore regionale Micele saluta la Sardegna

Roberto Puddu – Presidente FIPAV Sardegna

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto

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