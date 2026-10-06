radiolina
06 ottobre 2026 alle 15:03
La Strambata, puntata del 6 ottobre 2026Conduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 6 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Nicola Micele – Direttore regionale Vigili del Fuoco – Vigili del fuoco, il direttore regionale Micele saluta la Sardegna
Roberto Puddu – Presidente FIPAV Sardegna
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto
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