Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata dell’8 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Alessandro Congiu – Consigliere nazionale ADP e Paola Ugas – Sindaca di Monastir – Centro migranti di Monastir: “La situazione è fuori controllo”

Paolo Serra – Fondazione Umanitaria Sardegna

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – Il patentino

© Riproduzione riservata