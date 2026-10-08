La Strambata, la puntata dell’8 ottobre 2026: «Monastir, situazione fuori controllo»Conduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata dell’8 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Alessandro Congiu – Consigliere nazionale ADP e Paola Ugas – Sindaca di Monastir – Centro migranti di Monastir: “La situazione è fuori controllo”
Paolo Serra – Fondazione Umanitaria Sardegna
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Il patentino