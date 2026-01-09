radiolina
09 gennaio 2026 alle 14:42
“La Strambata”: puntata del 9 gennaio 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 9 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Meerim Kyrkabai – Blogger
- Alberto Masu – Giornalista di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
© Riproduzione riservata