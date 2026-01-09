Caffè corretto, la puntata del 9 gennaio 2026: Ninni Bruschetta, il teatro come atto politicoConduce Francesco Abate
Francesco Abate – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 9 Gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda – David Bowie protagonista al Planetario dell’Unione Sarda tra musica e universo
Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – La favola di Trepy illumina Cremona: il Cagliari scopre il suo futuro
Ninni Bruschetta, attore – Ninni Bruschetta, il teatro come atto politico tra Boris, “A Mirror” e il rifiuto del protagonismo
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Orrore nel Parco di Molentargius: cagnolini seviziati e uccisi, un uomo indagato