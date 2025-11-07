Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 7 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Mauro Madeddu – giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, nuovi lavori per la metro bloccano il traffico
  • Simona de Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – Cagliari, Caprile convocato in nazionale
  • Angelica D’Errico – giornalista di Unionesarda.it – X Factor, eroCaddeo emoziona con la sua versione di “Uomini soli”
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – A Parte gli Scherzi
