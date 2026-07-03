Caffè corretto, la puntata del 3 luglio: si parla di Cala Finanza e trasportiConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 3 luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Andrea Busia – giornalista de L’Unione Sarda – Cala Finanza, revocata l’autorizzazione: il Governo chiude il caso
Andrea Artizzu – giornalista de L’Unione Sarda – Mobilità in Sardegna: al via i collegamenti aerei tra Cagliari, Olbia e Alghero
Riccardo Spignesi – giornalista de L’Unione Sarda – Cellino rilancia il Brescia: ecco perché il trasferimento di Tonali è decisivo
Ilenia Giagnoni – giornalista de L’Unione Sarda – Figli dei vip, il 2026 tra nascite e gravidanze: tutti i protagonisti
Davide Catinari – musicista – Vibes in Black: Cagliari celebra la musica afroamericana
Carlotta Scema – assessore al Comune di Iglesias
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Centro migranti di Monastir, allarme sicurezza nel CAS