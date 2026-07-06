Caffè Corretto, la puntata del 6 luglio 2026: Pronto soccorso di Isili, il sindaco Pilia lancia l’allarmeConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 6 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Luca Pilia, sindaco di Isili – Pronto soccorso di Isili, Pilia lancia l’allarme
Giuseppe Scura, direttore Confcommercio Sud Sardegna – Saldi estivi in Sardegna, Confcommercio: “L’online cambia le regole del commercio”
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Calciomercato Cagliari, Gaetano verso l’Atalanta: plusvalenza e nuovi rinforzi per il centrocampo
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Massimo Zedda tra i sindaci più apprezzati d’Italia