Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 6 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Luca Pilia, sindaco di Isili – Pronto soccorso di Isili, Pilia lancia l’allarme

Giuseppe Scura, direttore Confcommercio Sud Sardegna – Saldi estivi in Sardegna, Confcommercio: “L’online cambia le regole del commercio”

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Calciomercato Cagliari, Gaetano verso l’Atalanta: plusvalenza e nuovi rinforzi per il centrocampo

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Massimo Zedda tra i sindaci più apprezzati d’Italia

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