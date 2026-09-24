radiolina
24 settembre 2026 alle 14:28
La Strambata, la puntata del 24 settembre 2026: tra gli ospiti Daniele Serra, segretario regionale ConfartigianatoConduce Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 24 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Gianni Zanata – Giornalista di Sardegna1
Lele Casini – Giornalista di Radiolina
Daniele Serra, Segretario regionale Confartigianato
Carol Mello, organizzatrice
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – La nuova lingua
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