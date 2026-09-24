Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 24 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Gianni Zanata – Giornalista di Sardegna1

Lele Casini – Giornalista di Radiolina

Daniele Serra, Segretario regionale Confartigianato

Carol Mello, organizzatrice

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – La nuova lingua

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