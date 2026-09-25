Caffè Corretto del 25 settembre, le tensioni a Monastir e le navi russe nel MediterraneoConduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 25 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Paolo Orrù – Docente di Linguistica italiana, Università di Cagliari – Scuola e studenti stranieri: «Il plurilinguismo è la nostra ricchezza»
Patrizia Sarritzu – Presidente associazione “Ciao More” – “Ciao More”: a Selargius nasce l’associazione in ricordo di Riccardo
Emanuele Dessì – Direttore de L’Unione Sarda – Monastir, aggressione ai migranti: sei giovani denunciati
Navi russe nel Mediterraneo: monitoraggi da Decimomannu