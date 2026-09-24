Caffè Corretto, la puntata del 24 settembre 2026: calcio e carcere, scende in campo la nazionale delle suoreConduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 24 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Cabula – Presidente LILT Cagliari – Ricerca sul cancro: prevenzione e screening per ridurre i tumori
Suor Silvia Carboni – Calcio e carcere, scende in campo la nazionale delle suore
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, ripresa degli allenamenti: nel mirino c’è la Juventus
Emanuele Dessì – Direttore de L’Unione Sarda – Dall’Algeria verso Sardegna e Spagna: intercettati 320 migranti