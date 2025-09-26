Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 26 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
  • Marco Di Liddo – Direttore CESI
  • Samira Ardalani – Attivista per i diritti umani
  • Andrea Sechi – Giornalista del TG di Videolina
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
