26 settembre 2025 alle 15:02
“La Strambata”: puntata del 26 settembre 2025Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 26 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
- Marco Di Liddo – Direttore CESI
- Samira Ardalani – Attivista per i diritti umani
- Andrea Sechi – Giornalista del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
