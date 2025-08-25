Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 25 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Renzo Peretto, Agenzia Laore Sardegna, Giovanni Bigot, Perleuve e Luca Mercenaro, Dipartimento Agraria Università di Sassari 
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina 
  • Chiara Murru, direttrice artistica Festival Mamatita
