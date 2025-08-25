radiolina
25 agosto 2025 alle 14:42aggiornato il 25 agosto 2025 alle 14:42
“La Strambata”: puntata del 25 agosto 2025Conduce la puntataa Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 25 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Renzo Peretto, Agenzia Laore Sardegna, Giovanni Bigot, Perleuve e Luca Mercenaro, Dipartimento Agraria Università di Sassari
- Lele Casini, giornalista di Radiolina
- Chiara Murru, direttrice artistica Festival Mamatita
